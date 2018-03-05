23:46 5 марта | Хоккей — КХЛ

Роман Манухов: "Ак Барсу" в матче с "Амуром" важно было сыграть без ошибок"


Защитник "Ак Барса" Роман Манухов после второго матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (3:2) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что его команде показать свой хоккей в играх в Хабаровске. Отметим, что в минувшей встрече Манухов записал на свой счеть результативную передачу.

– Первый матч плей-офф в карьере и сразу же результативное очко.

– Так получилось. Хорошо напарник сыграл: увидел меня вовремя, перевел шайбу. Мне осталось уже только бросить.

– О чем думали перед дебютом?

– Старался ни о чем не думать. Важно было сыграть без ошибок.

– Насколько отличались первый и второй матчи?

– Может, зрителям показалось, что вчера нам было легче. Я считаю, что все игры будут напряженными.

– Как успеть восстановится к следующей игре в Хабаровске?

– Завтра утром полетим, а там будет видно. Надеюсь, что хорошо доберемся.

– "Амур" старается агрессивно играть, провоцировать.

– Не нужно реагировать на это. Надо играть в свой хоккей.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/15524.html

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