Роман Манухов: "Ак Барсу" в матче с "Амуром" важно было сыграть без ошибок"

Защитник "Ак Барса" Роман Манухов после второго матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (3:2) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что его команде показать свой хоккей в играх в Хабаровске. Отметим, что в минувшей встрече Манухов записал на свой счеть результативную передачу.

– Первый матч плей-офф в карьере и сразу же результативное очко.

– Так получилось. Хорошо напарник сыграл: увидел меня вовремя, перевел шайбу. Мне осталось уже только бросить.

– О чем думали перед дебютом?

– Старался ни о чем не думать. Важно было сыграть без ошибок.

– Насколько отличались первый и второй матчи?

– Может, зрителям показалось, что вчера нам было легче. Я считаю, что все игры будут напряженными.

– Как успеть восстановится к следующей игре в Хабаровске?

– Завтра утром полетим, а там будет видно. Надеюсь, что хорошо доберемся.

– "Амур" старается агрессивно играть, провоцировать.

– Не нужно реагировать на это. Надо играть в свой хоккей.