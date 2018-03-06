Роман Любимов: "В серии со "Спартаком" на первое место выходит игра в неравных составах"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов перед третьим матчем серии плей-офф со "Спартаком" отметил, что с красно-белыми матчи получаются непростыми. При этом в серии армейцы ведут со счетом 2-0.

– Как вам "Спартак"?

– Хорошая команда. С ней идут непростые матчи, и мы стараемся выполнить план на игру, который нам дает тренерский штаб.

– Чем хорош "Спартак", который в двух матчах не смог забросить ни одной шайбы?

– В плей-офф плохие команды не выходят. Проходных матчей нет даже в первом раунде. Если брать вчерашний матч, допусти мы любую осечку и мог быть овертайм.

– В этой серии на первый план выходит вратари, которые вчера сыграли здорово? Сорокин вообще не пропускает сто двадцать минут.

– Считаю, что на первое место выходит игра в неравных составах, потому что в матчах очень много большинства и меньшинства. Нужно добавлять, когда имеешь численное превосходство, а также самоотверженно играть в меньшинстве.

– Шумаков и Шалунов сказали, что их мотивировал факт непопадания на Олимпиаду. У вас появляются дополнительные эмоции из-за этого?

– Конечно. В душе хочется доказать, что я хороший хоккеист. Сейчас нужно делать все для команды.

– В КХЛ из-за океана вернулся Андрей Миронов, как и вы в свое время. Наверняка вы хорошо знакомы. Общались с ним?

– Думаю, пообщаемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)