Роман Любимов: "В ЦСКА серьезная конкуренция. Впервые в карьере столкнулся с этим"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов отметил серьезную конкуренцию за место в составе. Армейцы провели девять матчей на старте регулярного чемпионата КХЛ, однако ни один из игроков не принял участия во всех встречах из-за ротации.

- У нас все в порядке, это рабочие моменты, - цитирует "Р-Спорт" Любимова. - В команде много народа, все должны получать игровое время, это все понимают. С одной стороны да, пропускаешь игры, но с другой - всегда есть время восстановиться и поработать над "физикой", чтобы не проседать по ходу всего чемпионата. У меня такой первый сезон в карьере, когда такая конкуренция за место в составе. Хотя у меня карьера не такая уж большая, так что это неудивительно.

Тренировки проходят как обычно, готовим друг друга к играм. Все проводят матчи на максимуме, у нас нет такого, чтобы был какой-то недонастрой на кого-то из соперников.