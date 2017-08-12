Роман Любимов: "После завершения контракта с ЦСКА очень хочу вернуться в НХЛ"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов хотел бы вернуться в НХЛ после завершения трехлетнего соглашения с армейским клубом. Хоккеист выступал за армейцев с 2011 по 2016 год, однако в прошлом сезоне он перешел в "Филадельфию". Летом этого года спортсмен вернулся в Россию.

- Права на меня в России принадлежат ЦСКА, и желания менять команду у меня не было, - цитирует ТАСС Любимова. - Я долго взвешивал все "за" и "против" относительно возвращения обратно, никогда о своих решениях не жалею. Очень хочу вернуться в НХЛ, мне там очень понравилось. Я отработаю контракт с ЦСКА, дай бог, чтобы были возможности, был интерес ко мне из-за океана - я бы поехал туда еще раз.

После двух проведенных игр в тройке с Шумаковым и Шалуновым чувствуем себя неплохо. Общались между собой, обсуждали, кому как удобно действовать. У ЦСКА сейчас много хороших игроков, но конкуренция это всегда хорошо. Она позволяет тебе расти и получать удовольствие, конкуренция в клубе должна пойти нам на пользу.