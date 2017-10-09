Роман Любимов: "Хочу выиграть Кубок Гагарина"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов рассказал о своих взаимоотношениях с женой Катей и отметил, что она его самый яростный фанат.

– Очень приятно, что любимой не все равно, чем я занимаюсь. И она уже не столько следит художественной гимнастикой, сколько за хоккеем, – цитирует Любимова официальный сайт КХЛ. – Порой после игр Катя начинает выговаривать, если вдруг не забил в стопроцентной голевой ситуации (улыбается). Мне очень важно присутствие жены на трибуне. Разумеется, знаю, где она сидит, при возможности машу ей рукой, посвящаю заброшенные шайбы. И детишкам тоже. Они – мой дополнительный стимул. Если родные пришли поддержать, я просто обязан выступить достойно. Супруга рассказывала, что болеет очень яростно, и иногда даже кричит: "Ром, куда ты бежишь? Отдай! Давай уже забей"!

– О чем мечтает Роман Любимов сегодня?

– Хочу выиграть Кубок Гагарина. Если наша команда его завоюет, остальное тоже всё сложится. А по жизни самое главное, чтобы с родными и близкими всё было в порядке.