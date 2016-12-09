Роман Граборенко перейдет в минское "Динамо"

Сегодня минское "Динамо" подпишет контракт с защитником Романом Граборенко, утверждает "Прессбол". 24-летний хоккеист мог перебраться в столицу Белоруссии еще летом, но тогда он предпочел поехать на просмотр в "Торонто". Ранее права на него принадлежали "Нью-Джерси". Правда, в НХЛ он выходил на лед лишь в одном матче в сезоне-2014/15.

За фарм-клуб "Дьяволов" в АХЛ "Олбани" Граборенко принял участие в 176 матчах, набрав 62 (21+41) очка при суммарном показателе полезности "-11". В ноябре защитник стал лучшим бомбардиром сборной Белоруссии на турнире "Евровызова" в Словении. Тогда же возобновились его переговоры с "зубрами".

Роман Граборенко: "Я правильно сделал, не поехав в КХЛ"