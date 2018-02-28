16:24 | Хоккей — КХЛ

Роман Горак: "Веду с "Витязем" переговоры о продлении контракта"


Нападающий "Витяза" Роман Хорак отметил, что счастлив играть за подмосковную команду. Форвард также добавил, что идут переговоры о продлении контракта.

– Мы сейчас говорим о продлении контракта с "Витязем", – цитируют "РИА Новости" Горака. – Пока трудно о чем-то говорить, но я счастлив в здесь. Посмотрим, что будет в дальнейшем, сейчас мы в переговорах.

Напомним, что 26-летний игрок выступает за "Витязь" с 2014 года. Действующее соглашение Горака с подмосковной командой завершается в конце сезона.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180228/1133420091.html

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