Рок Тичар: "Выступление сборной Европы на Кубке мира вдохновляет хоккеистов из маленьких стран"

Словенский нападающий "Автомобилиста" Рок Тичар подчеркнул, что успешное выступление сборной Европы на Кубке мира в Торонто вдохновляет хоккеистов из маленьких стран. Подопечные Ральфа Крюгера добрались до финала Кубка мира, где в первом матче уступили сборной Канады (1:3). Вторая игра финала состоится сегодня и начнется в 03.00 по московскому времени.

– Эта сборная вдохновляет всех нас, что в наших маленьких странах есть такие сильные игроки, что мы можем ими быть, – приводит "Р-Спорт" слова Тичара. – Что касается словенцев, то тем ребятам, что играют в КХЛ, в том числе и мне, тяжело быть на уровне того же Анже Копитара. Мы играем в хорошей лиге, пытаемся становиться еще лучше.