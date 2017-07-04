Робинсон, Терещенко, Кокарев и еще 16 игроков пропустят медосмотр "Динамо"

Как стало известно "СЭ", целый ряд хоккеистов основного состава московского "Динамо" не будет участвовать в медосмотре клуба перед сезоном, который состоится 6 и 7 июля. Отметим, что из игроков, которые имеют действующие контракты с "Динамо", в списках на медосмотр отсутствуют почти два десятка хоккеистов, включая лидеров московского клуба – Юусо Хиетанена, Мэта Робинсона, Алексея Терещенко и Дениса Кокарева. Напомним, что ранее "СЭ" сообщал об уходе в другие команды Егора Дугина, Артема Федорова и Максима Карпова.

Приводим полный список игроков "Динамо", которые не примут участие в медосмотре:

Защитники: Юусо Хиетанен, Алексей Маклюков, Мэт Робинсон, Максим Соловьев;

Нападающие: Андрей Бирюков, Ансель Галимов, Егор Дугин, Максим Карпов, Лукаш Кашпар, Денис Кокарев, Семен Кокуев, Клим Костин, Александр Кузнецов, Александр Рыбаков, Алексей Сопин, Алексей Терещенко, Илья Шипов, Артем Федоров, Николай Чебыкин. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что из-за долгов по зарплате предыдущего руководства бело-голубых многие игроки обратились в КХЛ с требованием признать их неограниченно свободными агентами. Заседание Дисциплинарного комитета лиги по этому вопросу началось сегодня в 14.30.

Кто остается в "Динамо": Еременко, Никулин, Варнаков и еще 22 игрока