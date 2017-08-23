Роберто Манчини: "Мне показалось, что СКА – сильная команда"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился с журналистами впечатлениями от похода на матч КХЛ между СКА и ЦСКА. Напомним, что матч за Кубок Открытия завершился победой питерских армейцев со счетом 4:2.

– В понедельник вы были на хоккее. Какие эмоции от посещения Ледового?

– Эмоции положительные! Это мой первый опыт – никогда раньше не был на хоккее. Мне все понравилось! Я не специалист, но мне показалось, что СКА сильная команда. Они демонстрируют высокий уровень хоккея. (Сергей ЯРЕМЕНКО)