Роберто Луонго стал первой звездой дня в НХЛ

Канадский вратарь "Флориды" Роберто Луонго стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Помимо него, также были отмечены Джонни Годро и Патрик Хернквист. Российские хоккеист в список лучших игроков дня не вошли.

Роберто Луонго совершил шат-аут в матче с "Бостоном". Его команда победила со счетом 5:0, а сам вратарь отразил все 33 броска, нанесенных по его воротам.

Второй звездой дня стал форвард "Калгари" Джонни Годро, оформивший дубль и сделавший две результативных передачи в матче с "Коламбусом" (9:6).

Третьей звездой был признан нападающий "Питтсбурга" Патрик Хернквист, который оформил хет-трик в третьем периоде матча с "Колорадо" (6:3). Для того, чтобы забросить все три шайбы, ему понадобилось 2 минуты и 47 секунд, это самый быстрый хет-трик в истории "пингвинов".