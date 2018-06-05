Роберт Розен: "Слышал много хорошего о Сочи. Хотелось принять новый вызов"

Нападающий Роберт Розен объяснил, почему решил продолжить карьеру в "Сочи". Розен ранее выступал в шведских клубах "Альвеста", "Осби", "Векшё Лейкерс", "МОДО" и "АИК".

– Почему ты выбрал "Сочи"?

– Я слышал много хорошего о Сочи от товарищей по команде и других хоккеистов, игравших в КХЛ, мне хотелось принять новый вызов, и я почувствовал, что "Сочи" – хороший вариант для подписания.

– Как ты думаешь, в чем секрет успеха твоей команды в SHL? "Векше Лейкерс" показала потрясающий результат в плей-офф, выиграв финал со счетом 4:0 и разницей шайб 20:1…

– Прежде всего, у нас была действительно хорошая и техничная команда, но я думаю, мы работали по-настоящему усердно и затем получили возможность в полной мере использовать свою глубину и навыки в нападении.

– Ты впервые в карьере покидаешь шведский чемпионат. Какие ожидания у тебя от предстоящего сезона в КХЛ?

– Я в предвкушении новых приключений в новой лиге, – цитирует официальный сайт "Сочи" Розена. - КХЛ – действительно хорошая лига, так что я хочу продолжать развиваться и быть большой частью команды "Сочи" в следующем сезоне.