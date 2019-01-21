Роберт Росен: "В "Сочи" уже пару месяцев не получают денег, не знаю, в чем суть проблемы"

Шведский форвард "Сочи" Роберт Росен рассказал о ситуации с выплатой денег игрокам команды.

- В КХЛ все складывается даже лучше, чем я ожидал. Но денег мы не получаем уже пару месяцев. Говорят, что с хоккеистами расплатятся в феврале, - приводит слова Росена Hockey News.se. - Говорят, что такая ситуация здесь чуть ли не каждый год. Мой партнер по команде Эрик О’Делл уже третий год в КХЛ, и он говорит, что это обычное дело.



Странно, что подобное происходит в клубе каждый год. Не знаю, в чем кроется суть проблемы. Надеюсь, всё будет выплачено. За первые четыре месяца стабильно получали деньги, но хотелось бы видеть такое каждый месяц.



Пока не думал о подписании нового контракта, но готов рассматривать такой вариант.

В текущем сезоне Росен сыграл 51 матч за "Сочи", в которых забросил 12 шайб и отдал 26 результативных передач. Команда Сергея Зубова находится на седьмой позиции в Западной конференции. В 51 поединке она набрала 53 очка.

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