Роб Клинкхаммер: "Я счастлив, что поеду на Олимпиаду"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер очень рад попаданию в сборную Канады на Олимпиаду-2018. Форвард вошел в число 13 представителей КХЛ, включенных в окончательную заявку победителей последних двух хоккейных турниров Олимпиад.

- Моя мечта сбылась! Для меня огромная гордость и честь защищать цвета своей страны на Олимпиаде. Я безумно счастлив, что получу опыт выступления на Олимпиаде и не могу дождаться начала хоккейного турнира, - цитирует "Р-Спорт" Клинкхаммера.