Роб Клинкхаммер: "Везение было на стороне "Ак Барса" в матче с "Сибирью"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (3:2) выразил надежду, что в ближайшее время забросит свою первую шайбу за казанскую команду. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет две результативные передачи.

– Я не видел, было ли вне игры, когда "Сибирь" забивала нам третий гол, так как находился на площадке и следил за соперниками, – цитирует "Р-Спорт" Клинкхаммера. – Получилась затяжная смена, я немного подустал. Сердце екнуло, когда шайба влетела в ворота, но сегодня повторы были на нашей стороне. Здорово, что везение было за нами.

Моя голевая засуха? Мне пока не везет, но ничего страшного. Пока мы побеждаем, все в порядке. Я стараюсь приносить пользу как могу. Пусть пока не забитыми голами, а передачами, но хотелось бы уже забросить шайбу. Моменты есть, и все получится.