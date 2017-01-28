Роб Клинкхаммер: "В некоторых моментах я был неуклюж, но это следствие пропуска трех недель"

Форвард минского "Динамо" Роб Клинкхаммер после победы над "Барысом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что доволен результатом, несмотря на ряд ошибок в средней зоне. 30-летний канадец пропустил семь матчей из-за травмы, а в текущем сезоне набрал 30 (16+14) очков в 40 встречах "регулярки".

– Здорово, что я вернулся на лед, и мы смогли выиграть в этом матче, – цитирует сайт "Динамо" Клинкхаммера. – Конечно, иногда мы грешили потерями шайбы, но, в конце концов, мы смогли заработать три очка. Я считаю, что это был хороший старт для меня. Да, мы допустили некоторое количество ошибок в этом матче. Просто нам надо действовать умнее в этой зоне. Об этом мы разговаривали в перерывах. Это то, над чем нам еще предстоит работать. Нам надо активней играть в зоне атаки, стараться проводить как можно больше времени там, тогда мы сможем обойтись без ошибок на синей линии.

Я чувствую себя хорошо и уверенно. Конечно, в некоторых моментах я был несколько неуклюж, но это следствие того, что я не играл около трех с половиной недель. Мне надо еще работать над своей формой.