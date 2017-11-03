Роб Клинкхаммер: "Сборная России будет главным фаворитом Олимпиады"

Нападающий "Ак Барса" и сборной Канады Роб Клинкхаммер отметил, что сборная России будет главным фаворитом предстоящих Олимпийских игр в Пхенчхане.

– Сборная России будет главным фаворитом Олимпиады, и она значительно превосходит остальные команды, – цитирует Р-Спорт Клинкхаммера. – По составу, по уровню звезд. Обыграть ее будет очень сложно.

Без НХЛ хоккейный турнир Олимпиады будет другим, но он тоже будет интересным. Сборные покажут глубину своих составов. Почему бы не сыграть без НХЛ, если есть такая возможность? В любом случае кто-то будет доволен, а кто-то нет. А для меня отказ НХЛ участвовать на Олимпиаде – это шанс сыграть за сборную Канады, а это всегда заманчиво.