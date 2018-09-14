Роб Клинкхаммер: "Ожидаем трудной игры с "Салаватом Юлаевым", но намерены бороться только за победу"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер в интервью "Известиям" отметил, что выездная серия будет непростой. Казанской команде предстоит сыграть на выезде с "Барысом", "Торпедо" и "Нефтехимиком".
- Что думаете о предстоящей выездной серии "Ак Барса"?
– Это будет непростая серия. Все четыре соперника хорошо организованы и могут навязать борьбу любой команде КХЛ. Конечно, будет выделяться "зеленое дерби", но я ожидаю хороших игр и с другими соперниками. Мы видели, как стартовало "Торпедо", одержав несколько ярких побед на старте. С ним будут проблемы, как и с "Салаватом Юлаевым", "Барысом" и "Нефтехимиком", но мы будем играть на победу.
- Вы начали свой второй сезон в "Ак Барсе". В прошлом розыгрыше уже прочувствовали принципиальность противостояния с "Салаватом Юлаевым"?
– Да, я знаю, насколько важны игры с этим соперником для наших болельщиков и всей команды. Ожидаем трудной игры с "Салаватом Юлаевым", но намерены бороться только за победу, чтобы порадовать наших поклонников. В этом сезоне "Салават" – очень трудный и организованный соперник, но мы должны биться за победу с каждой командой и подтверждать свой статус лучшего клуба прошлого сезона.
Дополнительная информация
https://iz.ru/788869/pavel-gudkov-aleksei-fomin/rob-klinkkhammer-ozhidaem-trudnoi-igry-s-salavatom-iulaevym