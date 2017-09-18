Роб Клинкхаммер: "Не смогу произнести фамилию Билялетдинова"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер в интервью "Бизнес Online" отметил, что он трудолюбивый и работоспособный хоккеист. Он также добавил, что пока не научился произносить фамилию главного тренера казанцев Зинэтула Билялетдинова.

– Иностранцам тяжело даются российские фамилии. Можете произнести фамилию вашего главного тренера Билялетдинова?

– Нет, это очень-очень сложно для меня. Я спрашивал у нескольких парней, как его зовут, но пока мне очень сложно выговорить имя, и я просто зову его "Коуч!". Не хочу, чтобы все думали, что я отношусь неуважительно, но мне нужно время.

– Для россиян, в свою очередь, сложно произнести вашу фамилию. Знаете ее историю?

– Корни фамилии Клинкхаммер – немецкие, в переводе это означает "кузнец". В моем случае это говорящая фамилия, ведь кузнец – это трудолюбивый, упорный человек, вот и я на льду беру свое трудолюбием, напором и тяжелой работой.