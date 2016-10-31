Роб Клинкхаммер: "Игроки "Динамо" сами виноваты, что отклоняются от системы"

Нападающий минского "Динамо" Роб Клинкхаммер отметил, что неудачи команды связаны с недисциплинированной игрой в обороне. В последних шести матчах регулярного чемпионата КХЛ минчане потерпели четыре поражения и пропустили 26 шайб.

- Наверное, где-то нам повезло, многое получалось, мы играли системно, хорошо работали, - приводит "Спорт FM" слова Клинкхаммера. - Сейчас мы виноваты в том, что отклоняемся от системы, играем небрежно в обороне, энергозатратно. Конечно нам нужно перестроиться.



– Если мы говорим о энергоресурсах, может быть, вы устали, потому что начали играть через день 8-9 матчей подряд в расписании без передышки?



– Да, был тяжелый выезд, расписание у всех насыщенное, это же не оправдание. Все команды в одинаковых условиях. Дело даже не в выездах и календаре, нам просто нужно поддерживать высокий уровень концентрации и исправлять свои ошибки.