Роб Клинкхаммер: "Хотелось бы привезти Кубок Гагарина в Канаду"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер отметил, что у него есть много друзей, родственников и тренеров, которые с радостью увидели Кубок Гагарина.

- Я очень хочу отвезти Кубок Гагарина в Канаду, но Крис Ли из "Металлурга" сказал, что ему это не удалось, - цитирует РИА "Новости" Клинкхаммера. - Не знаю, что там. Какие-то вопросы на таможне. Но я и канадский нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо очень хотим показать его Канаде. У меня много друзей, родственников и тренеров, которые с радостью увидели бы его.

Напомним, что Клинкхаммер стал автором победного гола в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:0). По традиции обладатели Кубка Гагарина могут провести один день с трофеем.