Роб Клинкхаммер: "Ак Барс" давил "Амур" и это принесло успех"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (2:1) подчеркнул, что рад окончанию серии. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Рады, что серия завершена, – цитирует клубная пресс-служба Клинкхаммера. – Не хотелось еще раз провести 9 часов в самолете по дороге в Хабаровск. Сложная серия против отличной команды. Очень важно, что мы получили дополнительное время на восстановление – это очень круто.

– Быстрый гол не расслабил "Ак Барс"?

– Не думаю. Мы играли неплохо, может не хватало стабильности. У нас было преимущество, мы давили соперника и это принесло успех.

– Почему Охтамаа не раскрыл все секреты игры против соотечественника Метсолы?

– (улыбается) Хороший вопрос. Наверное, не хотел сдавать его. Метсола – отличный вратарь, он играл невероятно в этой серии.

– Вы не забивали до этого матча. Что не получалось?

– Мне нужно улучшать свою игру. Рад голу и победе, но собой я не доволен.

– Это самый важный гол в КХЛ для вас?

– Я бы сказал, что да. Но всю работу сделали мои партнеры. Важный гол. Я счастлив.