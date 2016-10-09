Рижское "Динамо" забросило четыре безответные шайбы "Витязю"

Рижское "Динамо" на своем льду обыграло подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:0. Рижане одержали вторую победу подряд, набрали 11 очков, однако по-прежнему занимают последнее место в Западной конференции. "Витязь" остался с 25 баллами и замыкает восьмерку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Витязь" (Подольск) – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Толузаков – 1 (Е. Редлихс), 11:54 – 1:0. Счастливый – 2 (бол., Дарзиньш, Галвиньш), 17:26 – 2:0. Гиллис – 5 (Шагг, Фрейбергс), 27:32 – 3:0. Ерофеев – 1 (Шагг, Е. Редлихс), 36:41 – 4:0.

Вратари: Седлачек – Сятери (Сапрыкин, 36:41).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 34 (16+13+5) – 25 (6+7+12).

Судьи: Гусев, Цыплаков.

9 октября. Рига. Арена Рига.