Рижское "Динамо" забросило 4 безответные шайбы "Локомотиву"

Рижское "Динамо" в гостях обыграло "Локомотив" со счетом 4:0. Дубль в этой встрече оформил Микс Индрашис. Еще по шайбе забросили Гунтис Галвиньш и Дэнни Кристо.
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"Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" Р (Рига) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Галвиньш – 1 (бол., К. Редлихс, Индрашис), 18:31 – 0:1. Индрашис – 9 (Мейя), 34:53 – 0:2. Кристо – 8, 38:19 – 0:3. Индрашис – 10 (Кристо), 59:25 – 0:4.
Вратари: Судницин – Калныньш.Штраф: 10 – 8.
Броски: 36 (7+15+14) – 25 (9+12+4).
Судьи: Гофман, Кислов.
4 ноября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".
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