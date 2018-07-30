Рижское "Динамо" в серии буллитов обыграло "Торос"

Рижское "Динамо" в товарищеском матче обыграло клуб ВХЛ "Торос" со счетом 4:3 в серии буллитов. В серии послематчевых бросков победу латвийскому клубу принес Эгилс Калнс. Ворота рижан защищал Кристерс Гудлевскис.

Товарищеский матч

"Динамо" (Рига) – "Торос" (Нефтекамск) – 4:3 Б (0:0, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шэн – 1, 22:47 – 0:1. Балинскис – 1 (бол., Мюттюнен), 25:51 – 1:1. Баранов – 1 (Гордеев), 26:40 – 1:2. Бочков – 1 (Голованов, Сходцев), 30:55 – 1:3. Кларк – 1, 38:07 – 2:3. Виделль – 1 (бол., Фэрчайлд), 39:51 – 3:3.

Победный буллит: Калнс.

Вратари: Гудлевскис – Циркуль.

Судьи: Ансонс, Одиньш.

30 июля. Пиньки. Инбокс-Холл.