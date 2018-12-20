Рижское "Динамо" в овертайме победило СКА

Рижское "Динамо" обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Линус Виделль.

СКА занимает второе место на Западе, имея в активе 62 очка. Рижское "Динамо" с 36 баллами располагается на 9-м месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Рига) - 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Виделль - 16 (Дарзиньш, Дзиеркалс), 1:11 - 0:1. Белов - 2 (Дацюк, Кручинин), 13:38 - 1:1. Прохоркин - 14 (Херсли, Гусев), 18:28 - 2:1. Виделль - 17 (бол., Алишаускас), 24:31 - 2:2. Виделль - 18 (Джериньш), 61:59 - 2:3.

Вратари: Шестеркин - Билялов.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 33 (8+13+11+1) - 16 (6+6+3+1).

Судьи: Акузовский, Оскирко.

20 декабря. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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