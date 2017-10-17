Рижское "Динамо" в овертайме одолело "Северсталь"

Рижское "Динамо" победило "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из столицы Латвии одержал только четвертую победу в сезоне и замыкает турнирную таблицу "Запада". "Северсталь" идет в конференции на восьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Северсталь" (Череповец) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Трубачев - 2 (бол., Вовченко, Мазур), 11:45 - 0:1. Кристо - 5 (Индрашис, Зиле), 22:32 - 1:1. Чернов - 6 (Васильев, Кагарлицкий), 38:18 - 1:2. Скворцов - 2 (Жердев, Мейя), 43:51 - 2:2. М. Редлихс - 1 (К. Редлихс), 62:09 - 3:2.

Вратари: Калныньш - Артамкин.

Штраф: 9 - 9.

Броски: 28 (5+9+10+4) - 21 (8+7+5+1).

Судьи: Бирин, Гофман.

Рига. "Арена Рига".