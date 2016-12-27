Рижское "Динамо" в овертайме обыграло "Йокерит"

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" обыграло в овертайме "Йокерит" со счетом 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Динамо" (Рига) – 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Йормакка – 5 (бол., Регин, О`Нилл), 2:24 – 1:0. Бичевскис – 6 (Дарзиньш), 11:08 – 1:1. Бичевскис – 7 (бол., Дарзиньш, Балинскис), 14:05 – 1:2. Йоэнсуу – 12 (Пильстрем, Риссанен), 29:07 – 2:2. Сестито – 5, 64:37 – 2:3.

Вратари: Запольски – Седлачек.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 34 (9+12+10+3) – 31 (7+8+10+6).

Судьи: Кулев, Овчинников.