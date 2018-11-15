Рижское "Динамо" в овертайме обыграло "Торпедо"

"Торпедо" уступило рижскому "Динамо" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У "Динамо" забивали Артем Аляев, Маттиас Мюттюнен и Увис Балинскис. У "Торпедо" голы в активе Мэтью Боди и Энди Миле.

"Динамо" с 27 очками занимает седьмое место на Западе. У "Торпедо" 34 очка и шестое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Рига) - 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Аляев - 1 (Виделль, Дарзиньш), 11:28 - 0:1. Мюттюнен - 8 (Джериньш, Аляев), 30:47 - 0:2. Боди - 2 (Хольм, Ильин), 31:43 - 1:2. Миле - 7 (Паршин), 32:36 - 2:2. Балинскис - 1 (Редлихс), 61:48 - 2:3.

Вратари: Галимов - Гудлевскис.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 32 (6+14+11+1) - 32 (10+13+7+2).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

15 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный". 4800 зрителей.".

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