Рижское "Динамо" в овертайме обыграло "Торпедо"

"Торпедо" уступило рижскому "Динамо" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У "Динамо" забивали Артем Аляев, Маттиас Мюттюнен и Увис Балинскис. У "Торпедо" голы в активе Мэтью Боди и Энди Миле.
"Динамо" с 27 очками занимает седьмое место на Западе. У "Торпедо" 34 очка и шестое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Рига) - 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Аляев - 1 (Виделль, Дарзиньш), 11:28 - 0:1. Мюттюнен - 8 (Джериньш, Аляев), 30:47 - 0:2. Боди - 2 (Хольм, Ильин), 31:43 - 1:2. Миле - 7 (Паршин), 32:36 - 2:2. Балинскис - 1 (Редлихс), 61:48 - 2:3.
Вратари: Галимов - Гудлевскис.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 32 (6+14+11+1) - 32 (10+13+7+2).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
15 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный". 4800 зрителей.".
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