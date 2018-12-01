Рижское "Динамо" уступило "Трактору", потерпев третье поражение подряд

Рижское "Динамо" с минимальным счетом уступило "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:1. Единственную шайбу забросил нападающий Александр Шаров.

"Динамо" с 30 очками располагается на восьмой строчке на Западе. "Трактор" с 31 баллом занимает 9-е место на Востоке.

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"Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Рига) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шаров - 4 (Бородкин, Шолохов), 51:05 - 1:0.

Вратари: Демченко - Билялов (58:01 - 58:24, 58:43).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 21 (4+11+6) - 24 (10+10+4).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

1 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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