Рижское "Динамо" уступило "Сочи"

Рижское "Динамо" проиграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:4. У хозяев поля отличился нападающий Линус Виделль. В составе гостей заброшенными шайбами отметились нападающие Кирилл Капустин, Никита Точицкий и Дамир Рахимуллин, а также защитник Никита Щитов.
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"Динамо" (Рига) - "Сочи" (Сочи) - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Капустин - 2, 2:09 - 0:1. Точицкий - 2 (Овитю), 10:58 - 0:2. Виделль - 9 (бол., Майоне, Дарзиньш), 55:31 - 1:2. Щитов - 2 (бол., Росен, Йокипакка), 56:26 - 1:3. Рахимуллин - 1 (п.в., Будкин), 58:14 - 1:4.
Вратари: Гудлевскис (Билялов, 10:58, 54:59 - 55:31Гудлевскис, 57:23, Билялов, 58:14) - Барулин.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 16 (6+3+7) - 30 (8+8+14).
Судьи: Морозов, Оленин.
27 сентября. Рига. "Арена Рига".