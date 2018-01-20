Рижское "Динамо" упустило победу в матче на открытом воздухе

В матче регулярного чемпионата КХЛ, рижское "Динамо" уступило одноименному клубу из Минска – 2:3.

В составе рижан шайбы забросили Брэндон Макмиллан и Рихардс Букартс. За "зубров" отличились Джастин Фонтэйн, Денис Осипов и Джек Скилле.

Отметим, что данная встреча проходила на открытом воздухе. Ее посетило более десяти тысяч человек. Данное поражение стало для рижан пятым подряд. Минчане же прервали серию без побед, которая составила четыре игры к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Динамо" (Минск) – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Макмиллан – 12 (Кристо), 12:08 – 1:0. Букартс – 1, 33:23 – 2:0. Фонтэйн – 11 (бол.), 36:38 – 2:1. Осипов – 2 (Волков, Дрозд), 37:42 – 2:2. Скилле – 11 (Денисов, Граньяни), 55:50 – 2:3.

Вратари: Калныньш (59:23) – Энрот.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 31 (12+8+11) – 25 (6+9+10).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

20 января. Рига. Спорткомплекс средней школы №84.

10554 зрителя.

Турнирная таблица - здесь