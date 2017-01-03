Рижское "Динамо" разгромило "Северсталь"

Рижское "Динамо" уверено обыграло "Северсталь" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметились Кришьянис Редлихс, Оскарс Цибульскис, Увис Балинскис, Гунарс Скворцов и Робертс Липсбергс. У гостей две шайбы отыграли Дмитрий Кагарлицкий и Максим Трунев.

Для "Северстали" это поражение стало вторым кряду, команда занимает 13-ю строчку Западной конференции, а рижане по-прежнему идут на последнем, 14-м месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Северсталь" (Череповец) – 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)

Голы: Липсбергс – 3 (Цибульскис, Кулда), 2:46 – 1:0. К. Редлихс – 3 (бол., Счастливый), 5:32 – 2:0. Скворцов – 2 (бол., Счастливый, К. Редлихс), 13:07 – 3:0. Цибульскис – 3 (бол., Дарзиньш, Бичевскис), 25:24 – 4:0. Балинскис – 1 (бол., Дарзиньш, Индрашис), 31:40 – 5:0. Кагарлицкий – 13 (бол., Уилсон, Мазур), 44:20 – 5:1. Трунев – 13 (Хацей), 55:43 – 5:2.

Вратари: Калныньш – Коварж (Смирягин, 13:07, 58:40 – 59:02, 59:41).

Штраф: 10 – 12.

Броски: 20 (9+8+3) – 23 (4+8+11).

Судьи: Васильев, Наумов.