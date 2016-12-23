Рижское "Динамо" разгромило "Кузню"

Новокузнецкий "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл рижскому "Динамо". По два очка в составе гостей набрали нападающий Микелис Редлихс (2 шайбы) и защитник Кришьянис Редлихс (1+1).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Динамо" (Рига) - 0:6 (0:1, 0:5, 0:0)

Голы: М. Редлихс - 7 (Липсбергс), 5:27 - 0:1. К. Редлихс - 2 (Счастливый), 24:37 - 0:2. Мейя - 6 (бол., К. Редлихс), 30:37 - 0:3. Индрашис - 7 (бол., Дарзиньш), 32:45 - 0:4. М. Редлихс - 8 (Фрейбергс), 34:25 - 0:5. Кулда - 2, 37:51 - 0:6.

Вратари: Кареев (Подъяпольский, 30:37) - Калныньш.

Штраф: 18 - 12.

Броски: 24 (8+7+9) - 24 (4+13+7).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

23 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.