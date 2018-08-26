Рижское "Динамо" разгромило "Давос" на Кубке ЛЖД

Рижское "Динамо" разгромило "Давос" в товарищеском матче на Кубок ЛЖД - 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)
Хоккей
Товарищеский матч
Кубок Латвийской железной дороги
"Динамо" Р (Рига) - "Давос" (Давос) - 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)
Голы: Кларк - 5 (Макмиллан, Скворцов), 0:39 - 1:0. Кларк - 6 (бол., Джериньш, Макмиллан), 10:09 - 2:0. Дзиеркалс - 2 (Джериньш, Балинскис), 18:13 - 3:0. Джериньш - 3 (Разгалс), 21:50 - 4:0. Павлов - 1 (Сотниекс, Гимаев), 30:35 - 5:0. Кларк - 7 (бол., Джериньш, Дзиеркалс), 39:42 - 6:0. Принс - 7 (бол., Амбюль, Пестони), 57:21 - 6:1.
Вратари: Гудлевскис - Сенн.
Судьи: Одиньш, Сидоренко.
26 августа. Рига. Арена Рига. 6250 зрителей.
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