Рижское "Динамо" расторгло контракт с Джастином Питерсом и подписало Мантаса Армалиса

Рижское "Динамо" расторгло контракт с вратарем Джастином Питерсом по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. В текущем сезоне 31-летний голкипер сыграл в 14 матчах, отразив 86,9 процента бросков при коэффициенте надежности 3,48.

Клуб также подписал соглашение с вратарем Мантасом Армалисом. 25-летний игрок прошлый сезон провел в АХЛ, выступая за "Сан-Хосе Барракуда". На его счету 24 встречи, в которых он отразил 88,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3,06. Он будет выступать под 40-м номером.

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