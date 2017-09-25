Рижское "Динамо" проиграло "Куньлуню" и потерпело 11-е поражение кряду

Рижское "Динамо" на своем льду проиграло "Куньлуню" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для латвийской команды это поражение стало 11-м кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Войтек Вольски и Марек Дялога. У рижан отличился Никита Евпалов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Куньлунь" (Пекин) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Вольски - 3, 8:12 - 0:1. Дялога - 1 (Вольски), 45:31 - 0:2. Евпалов - 2 (К. Редлихс, Липсбергс), 56:38 - 1:2.

Вратари: Питерс (54:29 - 56:38, 58:54 - 59:23, 59:38) - Хелльберг.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 21 (5+8+8) - 17 (8+4+5).

Судьи: Васильев, Кулев.

25 сентября. Рига. Арена Рига.