Рижское "Динамо" проиграло "Адмиралу" и потерпело 12-е поражение кряду

Рижское "Динамо" на своем льду проиграло "Адмиралу" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для латвийской команды это поражение стало 12-м кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Р (Рига) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы: Краснослободцев - 4 (Земченок), 4:18 - 0:1. Саболич - 3 (бол., Блум, Ткачев), 11:21 - 0:2. Бутузов - 2 (Райт, Жафяров), 37:17 - 0:3. Ткачев - 3 (Краснослободцев, Александров), 52:27 - 0:4. Столлери - 2 (К. Редлихс, Индрашис), 57:33 - 1:4. Индрашис - 6 (Липсбергс, Столлери), 58:02 - 2:4. Жафяров - 4 (п.в.), 59:06 - 2:5.

Вратари: Питерс (Калныньш, 40:00, 58:49 - 59:06) - Бобков.

Штраф: 20 - 10.

Броски: 31 (8+10+13) - 26 (7+8+11).

Судьи: Васильев, Ержабек.

27 сентября. Рига. Арена Рига.