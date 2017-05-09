Рижское "Динамо" продолжает вести переговоры с Хартли

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что главный тренер сборной Латвии Боб Хартли заставляет игроков выкладываться в каждом матче, чего не хватает клубу. Ранее сообщалось, что "Динамо" ведет переговоры с Хартли. Сам специалист заявил, что определится с клубом по окончании чемпионата мира.

– Главная заслуга Хартли в том, что он заставил игроков выкладываться в каждом матче, действовать с полной самоотдачей, – цитирует ТАСС Савицкис. – Этого часто не хватает "Динамо".

Мы продолжаем переговоры и посмотрим. Важный нюанс в том, что работа в сборной и в клубе – это разная нагрузка. Сборная на турнире проводит семь матчей, а команда КХЛ – 60.

Никогда на чемпионатах мира мы не выигрывали три матча подряд. Я также рад, что большую часть команды составляют игроки "Динамо", они вносят свою лепту в то, что сборная так хорошо играет.