Рижское "Динамо" прервало серию из трех поражений, обыграв "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" в гостях обыграло "Адмирал" со счетом 3:1. Дублем в составе рижан отметился Тим Сестито. Гости прервали серию из трех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Динамо" (Рига) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Толузаков – 2 (бол., Гиллис, К. Редлихс), 15:50 – 0:1. Сестито – 6 (Липсбергс), 22:11 – 0:2. Горшков – 8 (Александров, Саюстов), 26:41 – 1:2. Сестито – 7 (Толузаков, Гиллис), 41:50 – 1:3.

Вратари: Бобков (57:33) – Калныньш.

Штраф: 12 – 14.

Броски: 41 (15+12+14) – 15 (4+6+5).

Судьи: Кислов, Раводин.

12 января. Владивосток. "Фетисов Арена".