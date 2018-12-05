Рижское "Динамо" потерпело пятое поражение подряд, уступив "Сочи"

"Сочи" обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 по буллитам. Латвийская команда потерпела пятое поражение подряд и опустилась на восьмое место в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Динамо" (Рига) - 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Архипов - 4 (Росен), 5:06 - 1:0. Хомицкий - 1 (Воробьев, Полунин), 21:52 - 2:0. Виделль - 14 (бол., Дарзиньш), 53:24 - 2:1. Майоне - 8 (бол., Виделль), 56:37 - 2:2.

Победный буллит: О`Делл.

Вратари: Шикин - Билялов (53:05 - 53:24, 56:20 - 56:37Гудлевскис, 65:00).

Штраф: 12 - 18.

Броски: 31 (7+14+4+6) - 34 (12+9+13+0).

Судьи: Гусев, Лаврентьев.

5 декабря. Сочи. ДС "Большой".