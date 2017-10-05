Рижское "Динамо" потерпело 14-е поражение подряд, уступив "Витязю"

Рижское "Динамо" на выезде проиграло "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Латвии потерпела поражение со счетом 1:4.

Отметим, что рижане уступили в 14-й раз подряд. Их последняя победа датирована 28 августа, когда динамовцы в гостях обыграли "Югру" (3:2 ОТ). "Витязь", в свою очередь, выиграл во второй раз кряду после трех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Динамо" (Рига) – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Копейкин - 2 (бол., Мозик), 10:47 - 1:0. Жердев - 1 (бол., Зиле), 27:50 - 1:1. Петраков - 3 (Кулагин), 34:48 - 2:1. Афиногенов - 9 (бол., Семенов), 55:50 - 3:1. Швец-Роговой - 3 (п.в., Горак), 59:08 - 4:1.

Вратари: Бирюков - Калныньш (57:10 - 59:08).

Штраф: 18 - 12.

Броски: 20 (6+7+7) - 41 (13+17+11).

Судьи: Букин, Комаров.

5 октября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".