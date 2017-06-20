Рижское "Динамо" пополнилось экс-игроком "Медвешчака"

Рижское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о трансфере нападающего Лукаса Лессио. О сроках соглашения с 24-летним хоккеистом на данный момент не сообщается.

В минувшем сезоне Лессио выступал в чемпионате КХЛ в составе "Медвешчака", провел в "регулярке" 40 матчей, в которых набрал 22 (12+10) очка. Ранее он играл в НХЛ за такие команды, как "Аризона" и "Монреаль", большую часть карьеры провел в АХЛ. В американской лиге на его счету 165 игр и 108 (55+53) очков.