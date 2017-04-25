19:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Рижское "Динамо" подтвердит гарантии своего участия в КХЛ на этой неделе

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Председатель совета рижского "Динамо" и член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис заявил, что клуб подтвердит лиге финансовые гарантии на этой неделе. По итогам регулярного чемпионата клуб занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции и в третий сезон кряду не попал в плей-офф КХЛ.

– С подачей документов в лигу все будет нормально, планируем закрыть вопрос в течение недели, – цитирует "Р-Спорт" Савицкиса.

Напомним, что клуб обязан предоставить документы с финансовыми гарантиями для участия в следующем сезоне до 30 апреля.

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http://rsport.ru/hockey/20170425/1119592910.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

Этот рижский недоклуб останется в КХЛ, а наших будем гнать в шею???

19:45