Рижское "Динамо" подтвердит гарантии своего участия в КХЛ на этой неделе

Председатель совета рижского "Динамо" и член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис заявил, что клуб подтвердит лиге финансовые гарантии на этой неделе. По итогам регулярного чемпионата клуб занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции и в третий сезон кряду не попал в плей-офф КХЛ.

– С подачей документов в лигу все будет нормально, планируем закрыть вопрос в течение недели, – цитирует "Р-Спорт" Савицкиса.

Напомним, что клуб обязан предоставить документы с финансовыми гарантиями для участия в следующем сезоне до 30 апреля.