Рижское "Динамо" подписало контракты с четырьмя игроками

Рижское "Динамо" заключило новые контракты с защитниками Георгием Пуяцем и Александром Ерофеевым и нападающими Робертсом Липсбергсом и Николаем Елисеевым. Детали соглашений с игроками не разглашаются.
36-летний Пуяц в прошлом сезоне провел за клуб 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков. 33-летний Ерофеев отличился 5 (1+4) набранными баллами в 47 встречах.
22-летний Липсбергс сыграл в 31 матче и записал на свой счет 7 (3+4) очков. У 22-летнего Елисеева 3 (2+1) балла в 24 играх.
Nikolajs Jeļisejevs, Roberts Lipsbergs, Aleksandrs Jerofejevs un Georgijs Pujacs vienojušies ar #dinamoriga pic.twitter.com/gUzLQSbSD2– Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) 29 июня 2017 г.