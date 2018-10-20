Рижское "Динамо" победило "Витязь"

Рижское "Динамо" обыграло "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1). Победную шайбу забросил нападающий Лаурис Дарзиньш.

Рижане с 19 очками занимают 8-е место в Западной конференции, клуб из Подольска с таким же количеством баллов располагается на 7-й строчке.

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"Витязь" (Подольск) - "Динамо" (Рига) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Кларк - 6 (бол., Редлихс, Майоне), 13:27 - 0:1. Дарзиньш - 2 (Майоне), 26:57 - 0:2. Аалтонен - 8 (бол., Столяров, Семин), 31:11 - 1:2.

Вратари: Ортио (58:31) - Гудлевскис.

Штраф: 6 - 31.

Броски: 22 (5+8+9) - 18 (5+6+7).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

20 октября. Подольск. ЛД "Витязь".

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