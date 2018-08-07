Рижское "Динамо" победило "Торпедо" на Кубке губернатора Нижегородской области

Рижское "Динамо" обыграло "Торпедо" со счетом 1:0 в матче предсезонного турнира Кубок губернатора Нижегородской области. Латвийский клуб одержал вторую победу в трех встречах, у нижегородцев одно поражение в двух проведенных матчах. Единственную шайбу забросил форвард Кевин Кларк.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Рига) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Кларк – 3 (бол.), 37:05 – 0:1.

Вратари: Костин (58:39) – Гудлевскис.

Судьи: Бирин, Ромасько.

7 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".