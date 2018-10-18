Рижское "Динамо" победило "Спартак", "Слован" одолел "Амур"

"Спартак" дома проиграл рижскому "Динамо" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. У красно-белых отличились Вячеслав Лещенко и Евгений Кулик. В составе рижан шайбы забросили Эмиль Гегерис, Мэтью Майоне и Нериюс Алишаускас.

"Спартак" с 18 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" располагается на 9-й позиции с 17 баллами.

В другой игре дня "Амур" в гостях уступил "Словану" со счетом 1:2.

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"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Рига) - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Гегерис - 2 (Батня), 11:21 - 0:1. Майоне - 6 (Дарзиньш, Виделль), 12:27 - 0:2. Лещенко - 4 (Зубов), 26:03 - 1:2. Кулик - 1 (бол., Калинин, Филатов), 45:32 - 2:2. Кларк - 5 (бол., Алишаускас), 49:44 - 2:3.

Вратари: Гудачек (58:40) - Гудлевскис.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (5+10+10) - 21 (10+5+6).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

18 октября. Москва. "ЦСКА Арена". 5745 зрителей.

"Слован" (Братислава) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Сукель - 6 (бол., Мезарош, Вирта), 32:02 - 1:0. Червены - 5 (мен., Лунтер), 36:22 - 2:0. Пьянов - 1 (Йордан), 57:52 - 2:1.

Вратари: Штепанек - Аликин (59:03 - 59:40, 59:57).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 20 (6+8+6) - 33 (10+10+13).

Судьи: Морозов, Овчинников.

18 октября. Братислава. "Словнафт-Арена".