Рижское "Динамо" победило "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Дублем отметился нападающий Лаурис Дарзиньш.

"Динамо" занимает 7-е место на Западе, имея в активе 21 очко, "Северсталь" с 17 баллами располагается на 11-й строчке.

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"Динамо" (Рига) - "Северсталь" (Череповец) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Дарзиньш - 4 (Редлихс, Майоне), 30:44 - 1:0. Дарзиньш - 5 (бол., Майоне, Виделль), 45:59 - 2:0. Мюттюнен - 7 (п.в., Павлов), 59:20 - 3:0.

Вратари: Билялов - Фурх (58:17 - 59:20).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 29 (8+13+8) - 23 (4+9+10).

Судьи: Васильев, Гамалей.

30 октября. Рига. "Арена Рига".

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