Рижское "Динамо" победило "Нефтехимик"

Рижское "Динамо" обыграло "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Победную шайбу забросил нападающий Рихардс Маренис.

"Динамо" набрало 25 очков и поднялось на 7-е место на Западе. "Нефтехимик" с 26 баллами располагается на 8-й строчке на Востоке.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Рига) - 3:4 (0:0, 0:2, 3:2)

Голы: Мейя - 3 (Виделль), 24:58 - 0:1. Кларк - 7 (Макмиллан), 35:54 - 0:2. Мейя - 4 (Джериньш, Гегерис), 44:51 - 0:3. Маренис - 1 (Мюттюнен), 49:03 - 0:4. Галимов - 3 (Падакин), 49:31 - 1:4. Няттинен - 8 (бол., Полашек, Пуустинен), 53:53 - 2:4. Няттинен - 9 (бол., Руохомаа, Пуустинен), 59:29 - 3:4.

Вратари: Ежов (58:35) - Билялов.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 42 (11+16+15) - 27 (11+10+6).

Судьи: Гусев, Сергеев.

13 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена". 3026 зрителей.

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